سياسية أمريكية تتهم بايدن بالخيانة العظمى

2022/07/02 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، الرئيس جو بايدن بـ”الخيانة العظمى” لبلاده، برعايته مصالح أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وكتبت على “تويتر”: “سئلت القيادة الأمريكية مرارا وتكرارا عن الهدف النهائي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية، ومع ذلك، يتهرب البيت الأبيض من الإجابة”.

وقالت: “البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتخذ القرارات، وستتبعه الولايات المتحدة”.

وأضافت: “أهم مشكلة في السياسة الخارجية واجهتها بلادنا على مدار الستين عاما الماضية ليست مسؤولية الكونغرس أو الرئيس الأمريكي، ولكن مسؤولية رئيس دولة أجنبية”.

وختمت بالقول: “ماذا يعني نقل سيادتنا إلى رئيس بلد آخر، إن لم يكن ذلك خيانة؟”.

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