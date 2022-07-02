الاتصالات: حملات مستمرة لمنع التجاوزات على الشبكة الضوئية

2022/07/02 | 20:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت وزارة الاتصالات، السبت 2 حزيران 2022، وجود تنسيق عالٍ مع جهاز الأمن الوطني...

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