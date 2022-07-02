موجة غبار سريعة تتجه للعاصمة بهذا الموعد

2022/07/02 | 20:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، بحدوث موجة غبار سريعة في العاصمة بغداد يوم غد.وذكر العطية في منشور على الفيسبوك، وتابعته ايرث نيوز، ان “موجة غبار متوسطة الى كثيفة سريعة، متوقع ان تؤثر في مناطق جنوب نينوى والانبار في وقت متأخر ليل السبت ثم تتقدم فجر وصباح الاحد نحو صلاح الدين […]

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