المنافذ الحدودية تعلن تفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي في منفذ ميناء ابو فلوس

2022/07/02 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، تفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي في منفذ ميناء ابو فلوس.وقالت الهيأة في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، إنه ” استناداً لتوجيهات رئيس […]

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