فريق الناصرية يتوج بطلا لدوري الدرجة الاولى

2022/07/02 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد توج فريق شباب الناصرية، اليوم السبت، ببطولة دوري شباب الدرجة الاولى، وذلك على حساب فريق شباب دهوك.وانتهت مباراة الفريقين بهدف نظيف لصالح الناصرية.وأقيمت المباراة عصر اليوم في ملعب دهوك.

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