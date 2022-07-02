الموارد المائية: العراق يعيش بظروف شح في المياه

2022/07/02 | 20:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، خططها وآلياتها لتأمين الحصص المائية بشكل عادل.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، إن "الوزارة لديها خطط في توزيعات المياه ابتداء من اطلاقات المياه من السدود والخزانات وفق خطة مدروسة لتلبية كل المتطلبات سواء المياه الخام التي تؤمن لمحطات الإسالة وإنتاج مياه الشرب أو الاغراض الزراعية أو الاستخدامات الاخرى مثل حصة الأهوار وحصة البصرة لدفع اللسان الملحي".

وأضاف راضي، أن "جميع هذه المتطلبات توضع ضمن خطة الاطلاقات للمياه من السدود والخزانات، تدفعها خطة أخرى وهي خطة توزيع المياه من إطلاقات الأنهر الرئيسة ويتم توزيعها بين المحافظات وفق المتطلبات والاحتياجات الزراعية ومياه الشرب والمتطلبات الأخرى"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

ولفت إلى أن "هنالك آلية تطبق ايضاً وهي متابعة تنفيذ هذه الخطط، وكذلك تقسيم المياه بعدالة بين المستفيدين سواء بين المحافظات أو داخل المحافظة الوحدة من خلال تطبيق نظام المراشنة أو المناوبة لأن العراق يعيش في ظروف شح في المياه ما يعني أن كمية المياه المتوفرة يجب الحفاظ عليها وعلى الخزين المائي للبلد وعدم السماح بالتجاوز على الحصص المائية من أجل تلبية متطلبات المشاريع كافة لا سيما في محافظات الذنائب مثل البصرة وميسان وذي قار والسماوة كونها الأكثر معاناة من هذا الشح".

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