العراق يسجّل حوالى 14 ألف حريق خلال النصف الأول من 2022

2022/07/02 | 20:29 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرائق الصيف متكررة في العراق (صباح قرار/ فرانس برس)

أحصت مديرية الدفاع المدني في العراق، 13600 حريق وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري في أنحاء البلاد، مؤكدة سعيها للسيطرة على تكرار اندلاع الحرائق.

ووفقاً لبيان الدفاع المدني الصادر السبت، فإنّ "الإحصائية تضمنت الحرائق في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان، وشملت دوائر في القطاع الحكومي والمختلط والخاص.



الحرائق خلفت خسائر مالية كبيرة، والعاصمة بغداد تصدرت المحافظات في عدد الحرائق المسجلة".

وأشار البيان إلى أنّ "حرائق التماس الكهربائي كانت نسبتها 47%، ومديرية الدفاع المدني تسعى إلى نشر الوعي الوقائي، وإشاعة ثقافة الحماية الذاتية بين المواطنين لتقليل عدد الحرائق المسجلة لتفادي الخسائر والإصابات البشرية، وتقليل الخسائر المادية".

ويعرف العراق حرائق متكررة خلال فصل الصيف، سواء في المباني الحكومية أو المنشآت الخاصة، لكن ارتفاع عددها في غير الموسم الصيفي يثير المخاوف حول تردي الإجراءات الوقائية التي تعهدت الحكومة باتخاذها قبل نحو عامين، عقب سلسلة حرائق طاولت مستشفيات كبرى، وخلفت عشرات القتلى والمصابين.

وأكد ضابط في جهاز الشرطة العراقية، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أنّ "كثيراً من الحرائق المسجلة مازالت قيد التحقيق، والتحقيقات كشفت أنّ الكثير منها كانت متعمدة، لاسيما حرائق الدوائر والمؤسسات الحكومية.



تم تدوين اعترافات عدد من المتورطين بتلك الحرائق، وأحيلوا إلى القضاء، وهناك دوافع كثيرة للحرائق، بعضها سياسية، وأخرى شخصية".

وكشفت إحصائية سابقة أنّ عدد الحرائق التي جرى إخمادها خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 6049 حريقاً في عموم العراق.

وفي العام الماضي، سجل العراق نحو 26 ألف حريق، أودت بحياة ما لا يقل عن 400 شخص، فضلاً عن إصابة المئات، وطاولت مستشفيات ومباني ومخازن تجارية ومجمعات سكنية، فضلاً عن مئات من الهكتارات من الأراضي الزراعية، وخصوصاً حقول القمح في شمال وجنوب البلاد.

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