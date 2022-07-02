رونالدو يطلب من مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل

2022/07/02 | 20:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف تقرير صحفي إنجليزي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة فريقه مانشستر يونايتد...

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