الشرطة يحصد 6 أوسمة في بطولة العراق للتايكواندو

2022/07/02 | 20:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اختتمَ فريق نادي الشُرطة بالتايكواندو مشاركته في بطولةِ العراق الفرديّة المفتوحة للأندية لفئة الشباب بمشاركة (69) ناديا بستة أوسمةٍ متنوعة بواقع وسامين ذهبيين وأربعة أوسمة برونزية.وقالَ مدرب الفريق، نبيل قاسم في بيان إن “اتحاد اللعبة ارتأى عدمَ مُشاركة لاعبي منتخب الشباب في البطولةِ لدخولهم في معسكر تدريبي تحضيراً لبطولة العالم التي ستقام […]

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