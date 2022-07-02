مسؤول سرايا السلام يتحدث عن طرق الإصلاح

2022/07/02 | 20:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسؤول العام لسرايا السلام تحسين الحميدواي.

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