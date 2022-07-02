2022/07/02 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كرم مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، محافظي كربلاء والأنبار وميسان والبصرة.وقال مصدر خاص في حديث صحفي، إن “المكتب الخاص التابع لزعيم التيار الصدري في النجف كرم اربعة َمحافظين بدرع الإبداع وشهادة تقديرية معتبراً اياهم “افضل محافظين في العراق”.

وأضاف المصدر أن “المحافظين هم محافظ كربلاء ومحافظ الانبار ومحافظ ميسان ومحافظ البصرة”.

التالي

منذ ساعة واحدة

الخارجية تعلن تسليم جوازات الطلبة العراقيين كافة إلى دائرة الإقامة بطهران

منذ ساعتين

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 3 ساعات

مجلس الوزراء يقرر اعتماد سعر الوقود المجهز للمولدات بـ250 ديناراً للتر الواحد

منذ 7 ساعات

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

منذ 23 ساعة

أسباب انسحاب الصدر من العملية السياسية..



وزير الصدر يوضح

منذ يوم واحد

كلمة العراق في مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية

منذ يومين

مقرب منه يكشف أسباب انسحاب الصدر من العملية السياسية

منذ 3 أيام

وفد نيابي عراقي يصل أذربيجان للمشاركة في مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية

منذ 4 أيام

العدل تدخل خط الخلاف بين صالح والصدر حول التطبيع

منذ 4 أيام

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الصدر يكرم محافظي كربلاء والأنبار وميسان والبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الصدر يكرم محافظي كربلاء والأنبار وميسان والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).