2022/07/02 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كرم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، محافظي البصرة والأنبار وكربلاء وميسان بدرع الإبداع تثمينا لنجاحهم في إعمار محافظاتهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يكرم محافظي ميسان والبصرة وكربلاء والأنبار تثميناً لما قدموه من خدمات المركز الخبري الوطني.

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