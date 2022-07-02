الإتصالات تكشف إجراء لمنع التجاوزات على الشبكة الضوئية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني

2022/07/02 | 20:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، وجود تنسيق عالٍ مع جهاز الأمن الوطني وحملات مستمرة لمنع التجاوزات على الشبكة الضوئية، فيما كشفت عن إجراء لمنع تلك التجاوزات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الاتصالات، عادل الأعرجي، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “هنالك تنسيقاً عالياً بين الوزارة وجهاز الأمن الوطني، وهنالك فرق وحملات لمنع التجاوزات على الشبكة الضوئية وقطع الكيبلات ورفع الكابينات أو ما تسمى (سويجات) التي توضع للكيبل الضوئي من المتجاوزين”.

وأضاف الأعرجي، أن الوزارة “لديها إجراء عملت من خلاله على دفن الكيبل الضوئي لمنع التجاوزات، وأيضاً لكي لا يتأثر مظهر المدينة والذوق العام وبعيداً عن العشوائية”، مؤكداً أن “هناك حملات مستمرة لمصادرة الأجهزة والكيبلات التي يتم عن طريقها التجاوز”.

وعن حقيقة عدم سماح الشبكة الضوئية لبعض التطبيقات بالعمل، قال الأعرجي، إن “الكيبل الضوئي يعد واسطة لنقل الإنترنت وليس لحجبه”.

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