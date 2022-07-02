2022/07/02 | 20:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7jvPcsG3iho

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إضراب أصحاب المولدات الأهلية يفاقم معاناة المواطنين مع الكهرباء | تقرير محمد العيداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إضراب أصحاب المولدات الأهلية يفاقم معاناة المواطنين مع الكهرباء | تقرير محمد العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).