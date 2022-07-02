اعتقال متهم بالقتل واخرين بالمخدرات في البصرة

2022/07/02 | 20:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، اعتقال متهم بالقتل واخرين بالمخدرات في المحافظة.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العميد الركن قيس (البوابة) من القاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما مادة مخدرة”.واضاف “في نفس السياق تمكنت سيطرة الشهيد العميد حسن جلوب مارد (السدرة) من القاء […]

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