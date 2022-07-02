2022/07/02 | 20:44 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: ارتفاع حصيلة الحمى النزفية إلى 227 إصابة من ضمنها 36 وفاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/02 | 20:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: ارتفاع حصيلة الحمى النزفية إلى 227 إصابة من ضمنها 36 وفاة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: ارتفاع حصيلة الحمى النزفية إلى 227 إصابة من ضمنها 36 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).