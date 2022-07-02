جغرافية الجنوب والوسط على صفيح ساخن

2022/07/02 | 20:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حيدر الموسوي تكاد تكون اغلب تلك المدن والمحافظات وساكنيها من اكثرها هدوءا واستقرارا ما...

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