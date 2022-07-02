ضربة اسرائيلية تسفر عن جريحين مدنيين في سوريا

2022/07/02 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة عن قناة “الإخبارية السورية” تظهر أشخاصا يتفقدون موقع غارة إسرائيلية قرب بلدة الحميدية جنوب طرطوس في الثاني من تموز/يوليو 2022 © قناة “الإخبارية السورية” الرسمية/ا ف ب دمشق (أ ف ب) – أدت غارة جوية إسرائيلية على الساحل الغربي لسوريا صباح السبت إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، حسب ما أفادت وزارة الدفاع […]

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