2022/07/02 | 20:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، اعتقال متهم بالقتل وآخرين بالمخدرات في المحافظة.

وذكر بيان للمديرية تلقته خبر برس (واخ)، انه “تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العميد الركن قيس (البوابة) من القاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما مادة مخدرة”.

واضاف “في السياق نفسه تمكنت سيطرة الشهيد العميد حسن جلوب مارد (السدرة) من القاء القبض على متهم مطلوب قضائيا بارتكاب جريمة قتل وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، كما تمكنت مفارز الشرطة في سيطرة الشهيد الرائد يقضان عبد الجليل (المطار) من القاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات”.

وتابع البيان انه “تمت عملية القبض على المتهمين من خلال التفتيش الدقيق للاشخاص والعجلات الماره بالسيطرات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تعلن اعتقال متهم بالقتل وآخرين بالمخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تعلن اعتقال متهم بالقتل وآخرين بالمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).