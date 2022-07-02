لوكاشنكو يتهم أوكرانيا بإطلاق صواريخ على بيلاروس

2022/07/02 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، السبت، إن جيشه اعترض صواريخ أطلقت من أوكرانيا على بيلاروس، فيما تسري تكهنات بتورط متزايد لمينسك في الصراع بين كييف وموسكو.

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