صالح العراقي: لن يرجع العراق للتوافق مهما كانت النتائج

2022/07/02 | 21:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بسمه تعالى إتماماً لما سبق أولاً : إن بين قائدنا وبين الله عهداً ....

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