ارتفاع حصيلة الحمى النزفية في العراق- عاجل

2022/07/02 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الاصابات بمرض الحمى النزفية في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت في الساعات الـ 24 الماضية حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية".

وأضافت، أن "ذلك رفع عدد الإصابات الكلي إلى 227من ضمنها 36 حالة وفاة".

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