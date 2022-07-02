الفلسطينيون يسمحون للأمريكيين بفحص الرصاصة التي قتلت صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة

2022/07/02 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب العام للسلطة الفلسطينية، أكرم الخطيب، السبت، أن السلطة الفلسطينية ستسمح للمحققين الأمريكيين بفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطي

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