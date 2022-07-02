حزب بارزاني يوضح بشأن المفاوضات حول منصب رئيس الجمهورية

2022/07/02 | 21:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، أن جولة المفاوضات بشأن مرشح رئاسة الجمهورية ستبدأ بعد عيد الأضحى.وقالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان، فيان دخيل ببيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس الحزب مسعود بارزاني اجتمع مع كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات، حيث تحدث […]

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