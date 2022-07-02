“من دون تقديم أدلة” رئيس بيلاروسيا: أوكرانيا حاولت استهداف منشآت عسكرية في أراضينا

2022/07/02 | 21:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن أوكرانيا حاولت، قبل 3 أيام، استهداف منشآت عسكرية على الأراضي البيلاروسية.

ونقلت وكالة أنباء “بلتا” الرسمية عن لوكاشينكو قوله إن أوكرانيا “حاولت قصف منشآت عسكرية بيلاروسية، لكن تم اعتراض جميع صواريخها”، دون أن يقدم أي أدلّة على ذلك.

وشدّد على أن بيلاروسيا” لا تريد الحرب مع أوكرانيا”، وتابع “الخطر الرئيس في أوكرانيا هو أن النازية تتحول إلى فاشية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوربي..



هذه الفاشية ستصل إلى أوربا، وأعلم أن الغالبية العظمى من الأوروبيين لا يريدون ذلك”.

وأضاف “الأوروبيون، وكذلك الأميركيون، معتادون على فعل كل شيء بأيدي شخص آخر”.

وتقول بيلاروسيا إنها لا تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها “قد تفعل إذا تطلّب الأمر ذلك”.

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