الاتحادية تنتزع قنبلة من شخص حاول رميها على شركة في بغداد

2022/07/02 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، انتزاع قنبلة من يد شخص حاول رميها على شركة لبيع المواد المنزلية في بغداد.

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