مستجدات المفاوضات بشأن منصب رئاسة الجمهورية

2022/07/02 | 21:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزب متمسك بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

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