امانة مجلس الوزراء تحدد عطلة العيد: تبدأ السبت القادم وتنتهي الخميس

2022/07/02 | 21:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، الخامسة والعشرين، المُنعقدة...

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