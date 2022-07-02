الشطري في خانة النسيان – زيد الحلّي



الشطري في خانة النسيان – زيد الحلّي
2022/07/02 | 21:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فم مفتوح ..

فم مغلق الشطري في خانة النسيان – زيد الحلّي انتظرتُ طوال الايام القليلة المنصرمة ، مقالة او بحثاً او استذكارا يتناول شخصية الكتبي الشهير نعيم الشطري ، الذي مرت ذكرى وفاته  العاشرة الاسبوع الماضي ، دون جدوى … انه الجحود بأعلى صوره ..

اليس من حق الشطري  على  شارع المتنبي ومنتدياته العديدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشطري في خانة النسيان – زيد الحلّي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشطري في خانة النسيان – زيد الحلّي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).



واصل القراءة على الزمان


Sponsored Links