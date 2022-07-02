2022/07/02 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق الشطري في خانة النسيان – زيد الحلّي انتظرتُ طوال الايام القليلة المنصرمة ، مقالة او بحثاً او استذكارا يتناول شخصية الكتبي الشهير نعيم الشطري ، الذي مرت ذكرى وفاته العاشرة الاسبوع الماضي ، دون جدوى … انه الجحود بأعلى صوره ..اليس من حق الشطري على شارع المتنبي ومنتدياته العديدة […]

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