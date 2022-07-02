2022/07/02 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض حداد على المستقبل – جليل وادي مع انه لم يسترزق من الصباح الباكر حتى الظهر في يوم قائض ، اقتربت درجة الحرارة فيه من الخمسين مع رطوبة عالية ألصقت ملابسه بجسمه ، لكن العرض الغريب والمثير لصاحب كارتونة صحون ( الفرفوري ) دفعه للموافقة على حملها والوصول بها الى الطابق الثالث مقابل ثلاث […]

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