2022/07/02 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجرم عمره أربع سنوات – يونس حمد حاول نظام البعث تدميرالشعب الكردي بأقسى الطرق ، ولم يتردد في قتل الأطفال والشباب وكبار السن والمعاقين من الرجال والنساء ، وكان هدفه الوحيد القضاء ومحو الشعب الكردي وإحراق ارض كردستان ! في عام 1986 تم صدر القاء القبض بكتاب رسمي بتاريخ 31/3/1986 والمرقم 89021 على طفل كردي […]

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