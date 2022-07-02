مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الأضحى

2022/07/02 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..حدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عطلة عيد الاضحى المبارك.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء واطلع عليه /المركز الخبري الوطني/، إنه “تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك، يوم السبت، […]

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