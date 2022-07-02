طالبان تنهي اجتماعها الضخم بمطالبة المجتمع الدولي الاعتراف بحكومتها

2022/07/02 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى اجتماع تديره حركة طالبان، ضم الآلاف من الزعماء الدينيين والعرقيين الذكور، السبت، بمطالبة الحكومات الأجنبية بالاعتراف رسميًا بإدارتها، دون تقدم أي إشارات عن تغييرات في المطالب الدولية مثل افتتاح مدارس ثانوية للفتيات.

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