لمّ الشمل الوطني

2022/07/02 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لايختلف اثنان على ان العراق بوضعه

الحالي والتحديات التي تكتنفه

والانعطافات الحادة والحرجة التي يمر

بها فهو لايمر بظروف طبيعية ، فحالة

الانسداد والاحتباس السياسي الذي يعيشه

المشهد ال

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