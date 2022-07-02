الحكومة العراقية تحدد عطلة عيد الأضحى - عاجل

2022/07/02 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حددت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتأريخ 2/7/2022، بتحديد عطلة عيد الأضحى المبارك وأن تبدأ ، يوم السبت، الموافق 9/7/2022، وتنتهي يوم الخميس، الموافق، 14/7/2022، المقترنة مع تأسيس جمهورية العراق".

وأضاف "على أن يستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد، الموافق، 17/7/2022".

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