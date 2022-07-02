أفضل 4 أنواع من الفاكهة لصحة قلبك

2022/07/02 | 22:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تشير الدراسات العلمية بشكل عام إلى أهمية الفاكهة في النظام الغذائي اليومي، حيث يعد تناول حصة متوزانة يوميا من الفاكهة أمرا ضروريا لصحة القلب.ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضار لمدة ثمانية أسابيع فقط يحسن علامات الدم التي تقيِّم إجهاد القلب والأضرار.ودرس باحثون في الصين أكثر […]

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