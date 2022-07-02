أمانة مجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الأضحى المبارك

2022/07/02 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتأريخ 2/7/2022، بما يأتي:

تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك، يوم السبت، الموافق 9/7/2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق، 14/7/2022، المقترنة مع تأسيس جمهورية العراق".

وأضافت، أنه "على أن يستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد، الموافق، 17/7/2022".

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