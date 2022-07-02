قائمة بالسفارات العاملة في العراق الأكثر متابعة على تويتر (صورة)

2022/07/02 | 22:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن معيار الاختيار يتعلق بحسابات السفارات الاجنبية العاملة في العراق.

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