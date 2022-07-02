انقطاع الكهرباء بالتزامن مع اضراب اصحاب المولدات الاهلية في الانبار

2022/07/02 | 22:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /الانبار..شهدت معظم مدن الانبار، السبت، انقطاع تام للتيار الكهربائي تزامن مع اضراب اصحاب المولدات الاهلية في مدينة الفلوجة ومناطق اخرى من مدن الانبار.وقال مرلسل وكالة / المعلومة / ان “معظم مدن الانبار شهدت انقطاع تام للتيار الكهربائي نزامن مع اضراب اصحاب المولدات الاهلية َوانقطاع الكهرباء الوطنية حيث شهدت بعض الأحياء السكنية ظلام […]

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