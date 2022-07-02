اقتصادي يحذر من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية للأحياء العشوائية

2022/07/02 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد بين الباحث الاقتصادي علي دعدوش، إن “الأحياء العشوائية تعد بؤر شديدة التخلف في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية”.وأكد دعدوش في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/، أن”العراق كغيره من مجتمعات الدول […]

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