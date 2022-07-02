محمد صلاح يعتلي قائمة أغلى لاعبي

2022/07/02 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتلى نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، قائمة أغلى لاعبي لعبة "الفانتازي" لمسابقة الدوري الإنجليزي، خلال الموسم القادم 2023/2022.

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