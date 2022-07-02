2022/07/02 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزّي يصادق على تثبيت 852 عقداً ضمن ملاك مديريات ذي قار المالية تطلق يد المحافظات للتعاقد مع حملة الشهادات براتب 300 ألف دينار بغداد – ابتهال العربي الناصرية – باسم الركابي اطلقت وزارة المالية، يد المحافظات بشأن آليات التعاقد مع الخريجين براتب شهر قدره 300 الف دينار ولمدة ثلاثة اعوام ، وفق تعليمات قانون الدعم […]

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