2022/07/02 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بغداد يوصي بمنح حصص لغير المسجّلين الحكومة تقرّر زيادة الوقود المجهّز للمولدات بسعر 250 ديناراً للتر الواحد بغداد – قصي منذر وجه مجلس الوزراء ،برزيادة الحصة الوقودية لاصحاب المولدات الهلية وبسعر 250 دينار للتر الواحد.وقال وزير الاتصالات اركان الشيباني خلال مؤتمر الاسبوعي عقب انتهاء جلسة المجلس امس ان (المجلس قرر اعتماد سعر الوقود […]

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