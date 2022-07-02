2022/07/02 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء ينصح بتقليص الدوام لتفادي خطر الأشعة فوق البنفسجية مصرع أشخاص بزلازل وإنزلاق تربة في إيران والهند بغداد – فائز جواد طالب متنبىء جوي ، الحكومة بتقليص ساعات الدوام في المؤسسات بما يقي الوظفين من الاشعة فوق البنفسجية التي يزداد ضررها خلال مدة الظهيرة.وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك ان (الكثير من الدول […]

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