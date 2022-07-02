2022/07/02 | 22:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fMHBL6JVsKI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. منتدى علمي طبي يبحث التطور في مجال جراحة الجهاز المضمي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. منتدى علمي طبي يبحث التطور في مجال جراحة الجهاز المضمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).