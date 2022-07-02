بايش يجدد تعاقده مع الصقور للموسم الخامس على التوالي

2022/07/02 | 22:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي القوة الجوية، تجديد تعاقده مع اللاعب إبراهيم بايش.وذكر النادي في بيان مقتضب أن “إبراهيم بايش يجدد الولاء للصقور”.ويلعب بايش في صفوف الصقور منذ صيف 2018.ويعد بايش أحد الاعمدة الاساسية لمدرب الصقور قحطان جثير.انتهى/ 25 ل

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