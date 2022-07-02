العامري يؤكد ضرورة تدخل البنك المركزي لانجاح المشروع الوطني لتشغيل الشباب

2022/07/02 | 22:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابرز ما جاء في كلمة رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال منتدى الحوار السياسي في مركز بدر للدراسات الاستراتيجية: 🔸العراق يمتلك طاقات شابة يجب توفير فرص العمل لها 🔸شريحة الشباب تعتبر اللبنة الاساسية في تطور وازدهار المجتمعات ونشدد على ضرورة الاهتمام بها 🔸المشروع الوطني لتشغيل الشباب مهم جدا ونحن بامس الحاجة له ويجب التثقيف له […]

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