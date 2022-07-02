إلغاء مئات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

2022/07/02 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيجد أميركيون كثر ممن يعتزمون السفر للقاء عائلاتهم في عطلة العيد الوطني في الرابع من يوليو، أنفسهم، مضطرين إلى تعديل مشاريعهم بعدما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات بسبب النقص في طواقمها.

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