برلماني كردي: حكومة كردستان تستطيع دفع الرواتب دون الحاجة لبغداد

2022/07/02 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، اليوم السبت، أن حكومة الإقليم تستطيع دفع رواتب الموظفين دون الحاجة لبغداد.

وقال عبد الله في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الطفرة في أسعار النفط العالمية، تعني زيادة كبيرة في عائدات الإقليم المالية تخطت حاجز مليار و200 مليون دولار".

وأضاف أن "حكومة كردستان تستطيع فقط من بيع النفط تسديد رواتب الموظفين كاملة، دون الحاجة لمبلغ 200 مليار دينار الذي ترسله بغداد شهريا للمساعدة في دفع رواتب الموظفين".

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