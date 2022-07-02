الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الأضحى المبارك

2022/07/02 | 22:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

وجه رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتأريخ 2/7/2022، ما يأتي:

تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك، يوم السبت، الموافق 9/7/2022، وتنتهي يوم الخميس، الموافق، 14/7/2022، المقترنة مع تأسيس جمهورية العراق، على أن يستأنف الدوام الر...

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